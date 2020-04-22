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البابا فرنسيس يدعو إلى "وحدة" أوروبا

04:28 م الأربعاء 22 أبريل 2020
البابا فرنسيس يدعو إلى "وحدة" أوروبا

البابا فرنسيس

الفاتيكان – (أ ف ب):

دعا البابا فرنسيس الأربعاء إلى "الوحدة الأخوية" بين الدول الأوروبية، عشية اجتماع عبر الانترنت للدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لبحث التداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد-19.

وقال البابا فرنسيس خلال قداس أقامه عبر الانترنت من مقر إقامته، "نصلّي اليوم من أجل أوروبا، لكي تتمكّن، في هذا الزمن الذي نحتاج فيه إلى وحدة وثيقة بين الأمم، من عيش هذه الوحدة وهذه الوحدة الأخويّة التي حلم بها الآباء المؤسِّسون للاتحاد الأوروبي".

وكان الحبر الأعظم وجه يوم عيد الفصح نداءً خاصاً لأوروبا كي تجد "التضامن الملموس الذي سمح لها بتخطي عداوات الماضي"، خصوصاً بعد الحرب العالمية الثانية.

ويبدو الاتحاد الأوروبي منقسماً بشأن الرد على التبعات الاقتصادية للوباء العالمي، بين دول الشمال القلقة من تحمل العبء المالي لدول الجنوب التي تطالب بتضامن أكبر.

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