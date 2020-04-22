رومانيا تعلن تخفيف "قيود كورونا" تدريجيًا بعد 15 مايو
بوخارست- (د ب ا):
أعلن الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، الأربعاء، أن رومانيا سوف تبدأ في تخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا تدريجيا، وذلك بعد انتهاء حالة الطوارئ الحالية في منتصف مايو المقبل.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الرئيس القول إن ارتداء الكمامات سوف يكون إخباريا في الأماكن المغلقة ووسائل النقل العام.
وأضاف أنه سوف يستمر حظر إقامة الفعاليات العامة الكبرى والتجمعات.
وقال: "سوف تختفي بعض القيود، وسوف يبقى البعض الآخر أو سوف يتم إلغاؤها خطوة خطوة بناء على تطور الحالات".
وأوضح" علينا أن نتعايش مع واقع جديد ونتعلم كيفية التعايش مع هذا الفيروس".
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