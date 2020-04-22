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رسالة بريد إلكتروني زائفة تعلن انسحاب قوات "الناتو" من ليتوانيا

03:02 م الأربعاء 22 أبريل 2020
رسالة بريد إلكتروني زائفة تعلن انسحاب قوات "الناتو" من ليتوانيا

أرشيفية

ريجا- (د ب أ):
ذكرت وزارة الدفاع الليتوانية أن رسالة بريد إلكتروني زائفة تعلن انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) من ليتوانيا تم إرسالها إلى وزير الدفاع الليتواني ريمونداس كاروبليس.
وتم إرسال الرسالة باسم الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، كما استقبلتها وسائل إعلام ليتوانية وأعضاء في المقر الرئيسي للناتو في بروكسل.
وقال كاروبليس: "هذه محاولة أخرى في سلسلة محاولات لتحويل أزمة فيروس كورونا إلى أزمة أمنية". وقال إن المعلومات الكاذبة تهدف إلى تشويه سمعة حلفاء الناتو والمنظمة نفسها.
وكجزء من الحماية المتزايدة للجناح الشرقي للناتو، تتمركز وحدة قتالية متعددة الجنسيات قوامها نحو 450 جنديا بقيادة ألمانيا حاليا في قاعدة روكلا العسكرية في وسط ليتوانيا.
وقال الجيش الليتواني إن "المحاولات المتلاحقة" لنشر أخبار زائفة مرتبطة بوباء كورونا ، لوحظت منذ عدة أشهر.
وسجلت ليتوانيا حتى الآن 1307 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و38 حالة وفاة. وأعلنت الحكومة في فيلنيوس حالة الطوارئ ووضعت البلاد بأكملها قيد الإغلاق حتى 27 أبريل.

وزارة الدفاع الليتوانية ريجا قوات الناتو

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