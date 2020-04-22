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ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في لاتفيا إلى 761

01:55 م الأربعاء 22 أبريل 2020
ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في لاتفيا إلى 761

العالم يواجه فيروس كورونا

ريجا – (أ ش أ):

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في لاتفيا، خلال آخر 24 ساعة، إلى 761 شخصاً بعد الكشف عن 13 حالة جديدة، ووفاة شخصين.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بيان للمكتب الصحفي لمقر مواجهة تفشي فيروس كورونا، أنه في الوقت الحالي عدد المصابين بلغ 761 شخصا، وتوفي شخصان، وفي المجموع، توفي 11 شخصاً بسبب جائحة "كوفيد-19" منذ بدء الوباء في لاتفيا".

ويسري في جمهورية لاتفيا نظام للطواريء في مواجهة كورونا، حيث أوقفت الطيران ، وحظرت الفعاليات الجماهيرية، وتوقف العمل بالمدارس والجامعات .

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