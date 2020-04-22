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السماح بإجراء أول اختبار سريري للقاح مُضاد لكورونا في ألمانيا

12:16 م الأربعاء 22 أبريل 2020
السماح بإجراء أول اختبار سريري للقاح مُضاد لكورونا في ألمانيا

السماح بإجراء أول اختبار سريري للقاح مُضاد لكورونا

برلين- (د ب أ):

منح معهد "باول إرليش" الألماني للقاحات والأدوية الطبية الحيوية أول تصريح في ألمانيا لإجراء اختبار سريري على لقاح مرشح لأن يكون مضادا لفيروس كورونا المستجد.

وأعلن المعهد، الأربعاء، منح شركة "بيونتيش" للتكنولوجيا الحيوية تصريحا باختبار مادتها الفعالة على متطوعين أصحاء.

وبحسب بيانات "بيونتيش"، من المخطط إجراء الاختبارات على نحو 200 متطوع.

وذكر معهد "باول إرليش" أن "ااختبار لقاحات مرشحة على الأفراد يعد علامة فارقة مهمة في الطريق نحو الوصول إلى لقاحات آمنة وفعالة ضد مرض كوفيد-19 بالنسبة للسكان في ألمانيا وخارجها".

وأوضح المعهد أن التصريح مُنح عقب تقييم دقيق للمخاطر والمنافع المحتملة للقاح المرشح.

وتتعاون شركة "بيونتيش" في تطوير اللقاح مع شركة "فايزر" العالمية للأدوية.

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