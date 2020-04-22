الصحة العمانية :تسجيل 106 إصابة جديدة بفيروس كورونا
مسقط - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الأربعاء تسجيل (106) حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19)، منها (35) حالة لعمانيين، (71) حالة لغير عمانيين وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (1614) حالة وعدد الوفيات (8)، وتماثلت للشفاء (238) حالة.
وطالبت الوزارة في بيان لها أوردته وكالة الأنباء العمانية الجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي حسب الإرشادات، واتباع العادات الصحية والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.
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