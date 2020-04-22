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السودان يسجل حالة وفاة واحدة و 32 إصابة جديدة بكورونا

06:21 ص الأربعاء 22 أبريل 2020
السودان يسجل حالة وفاة واحدة و 32 إصابة جديدة بكورونا

أرشيفية

الخرطوم - (د ب أ):
سجلت السلطات السودانيةحالة وفاة إضافيةو 32 إصابة أخرى بفيروس كورونا.

وذكرت وزارة الصحة عبر حسابها على تويتر صباح اليوم الأربعاء أن 31 حالة من الحالات الجديدة تم تسجيلها في ولاية الخرطوم بينما سجلت حالتان في ولاية الجزيرة وتوفيت إحداهما.

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء في السودان إلى 140 حالة، متضمنة 13 وفاة، بحسب الوزارة.

وبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 8 حالات.

السودان حالات وفاة فيروس كورونا

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