"الاياتا": 60‎% من الركاب يتوقعون عودة الطيران بعد شهرين



كتب - محمد عبيد:

قال ألكسندر دي جونياك رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الاياتا" إن 60% من المسافرين يتوقعون عودة السفر في غضون شهرين، مطالبا الحكومات بالعمل مع صناع الطيران المدني لإيجاد حلول لإعادة الثقة إلى الركاب وإقبالهم على السفر بالطائرات لمواجهة الانتعاش البطيء المتوقع في الطلب على السفر خلال الفترات القادمة بعد أسابيع من توقف حركة الطيران جراء جائحة فيروس كورونا.

قال دي جونياك في بيان إن هناك مخاوف اقتصادية بسبب الركود الذي ينتج عن امتناع الإقبال علي السفر حتي بعد التعامل مع الفيروس، مشيرا إلى

وأضاف: "يجب أن تجد الحكومات حلول لإعادة الثقة لدي الركاب لتشجيعهم علي استخدام الطائرات."

وقال إن استطلاعا للرأي أجراه "الاياتا" أظهر أن 60‎% من المسافرين يتوقعون عودة السفر خلال شهر أو شهرين بعد السيطرة علي فيروس كورونا المستجد، و 40% يشيرون إلى الانتظار 6 أشهر أو أكثر على استخدام الرحلات الجوية .

وأوضح أن الاستطلاع أظهر الحذر في السفر علي الرحلات الداخلية في الصين وأستراليا، حيث أوضحت النتائج أنه في الصين بدأ الطلب على الرحلات الداخلية في التعافي عندما انخفض معدل الإصابات الجديدة بالفيروس.

وقال من المتوقع أن يكون الطلب الفعلي أقل بشكل كبير حيث تم الإبلاغ عن انخفاض الطلب علي الحجز ضمن هذه الرحلات.

تمثل الصين حوالي 24% من جملة الرحلات الداخلية على مستوى العالم.

ولفت دي جونياك إلى استمرار التدهور في الطلب علي الرحلات الداخلية بأستراليا حتى بعد انخفاض معدل الإصابات الجديدة بالفيروس، ولا يوجد حتى الآن أي علامة على الانتعاش حتى مع اقتراب الإصابات الجديدة من الصفر.

تمثل أستراليا 3% من جملة الرحلات الداخلية على مستوى العالم.

وقال إن السوق المحلي يعتبر مؤشرا حاسما، ثم يأتي السفر الدولي مع قيام الحكومات تدريجيا برفع القيود المفروضة على سفر الركاب بين الدول.

وتعقد الرابطة الدولية للنقل الجوي هذا الأسبوع مؤتمرات قمة إقليمية مع الحكومات والمشاركين في صناعة النقل الجوي لبدء التخطيط لإعادة بدء الصناعة ومحاولة انقاذها بعد الخسائر التي ألمت بها جراء جائجة كورونا.