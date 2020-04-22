أكثر الكلمات إنتشاراً

انهيار النفط الأمريكي شم النسيم فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

كوريا الجنوبية تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 10694

04:22 ص الأربعاء 22 أبريل 2020
كوريا الجنوبية تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 10694

أرشيفية

سول - (د ب أ):
سجلت كوريا الجنوبية 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 10694حالة.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء أن هذا هو اليوم الرابع على التوالي الذي تسجل فيه البلاد عددا أقل من 15 إصابة.

وأضافت أن 6 من الإصابات الجديدة تعود لأشخاص قادمين من الخارج.

كما سجلت البلاد حالة وفاة واحدة ليرتفع الإجمالي إلى 238 شخصا.

فيروس كورونا كوريا الجنوبية الحجر الصحي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3490

    عدد المصابين

  • 870

    عدد المتعافين

  • 264

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2531804

    عدد المصابين

  • 659732

    عدد المتعافين

  • 174336

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:قرار جديد من وزيرة الصحة بشأن مستشفيات العزل