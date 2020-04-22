كوريا الجنوبية تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 10694
سول - (د ب أ):
سجلت كوريا الجنوبية 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 10694حالة.
ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء أن هذا هو اليوم الرابع على التوالي الذي تسجل فيه البلاد عددا أقل من 15 إصابة.
وأضافت أن 6 من الإصابات الجديدة تعود لأشخاص قادمين من الخارج.
كما سجلت البلاد حالة وفاة واحدة ليرتفع الإجمالي إلى 238 شخصا.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
3490
عدد المصابين
-
870
عدد المتعافين
-
264
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
2531804
عدد المصابين
-
659732
عدد المتعافين
-
174336
عدد الوفيات
إعلان