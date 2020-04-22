العراق: ربما تحدث إجراءات إضافية لامتصاص الفائض النفطي

بغداد - (د ب ا)

ألمح نائب رئيس الوزراء وزير النفط العراقي، ثامر الغضبان، مساء اليوم الثلاثاء، إلى إمكانية قيام الدول المنتجة للنفط أوبك، وحلفاؤها بإتخاذ إجراءات إضافية من أجل امتصاص الفائض النفطي في السوق النفطية.

وقال الغضبان في بيان صحفي تم اليوم عقد اجتماع مع عدد من وزراء نفط منظمة أوبك وحلفائها عبر دائرة إلكترونية مركزها مقر منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك ضم وزراء الجزائر، نيجيريا، فنزويلا كازاخستان، أذربيجان، إضافة إلى الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك لمناقشة تداعيات الهبوط الحاد في أسعار النفط الخام إلى جانب الإجراءات التي يمكن إتخاذها خلال الفترة اللاحقة.

وأضاف أن الاجتماع، استمع إلى تقرير لمركز أبحاث منظمة أوبك حول تقييم وضع السوق النفطية خلال الفترة الحالية والتوقعات للمرحلة المقبلة وخصوصا بعد إتفاق المنظمة وحلفائها الأخير الذي نص على خفض الإنتاج بمعدل (7ر9) مليون برميل باليوم.

وأوضح إن الاجتماع تناول تداعيات وأسباب إنخفاض أسعار النفط في السوق الأمريكية وتأثيرات ذلك على الأسواق العالمية الأخرى وتم الإتفاق على تكثيف الاتصالات بين وزراء منظمة أوبكـ وحلفائها لغرض الوقوف عن كثب على تطورات السوق النفطية والمتغيرات التي تطرأ عليها بعد دخول الإتفاق حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من شهر مايو المقبل.

وتابع الغضبان إن إتفاق خفض الإنتاج الأخير هو أحد الإجراءات والخطوات التي تم إتخاذها لامتصاص الفائض النفطي في الأسواق العالمية بعد انتشار وباء كورونا ولا نستبعد إتخاذ إجراءات أخرى من قبل وزراء الدول المنتجة ، لكن ذلك يتوقف على تطورات السوق العالمية ، ومدى إلتزام المنتجين من أوبكـ وبقية المنتجين من خارجها بإتفاق خفض الإنتاج.