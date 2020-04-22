ترامب: سأصدر مرسومًا بوقف الهجرة إلى الولايات المتحدة

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن استعداده لإصدار مرسومًا بمنع دخول المهاجرين إلى بلاده.

وتابع ترامب، خلال مؤتمر خلية أزمة كورونا في البيت الأبيض، أن إدارته تسعى لإنقاذ العمال المتضررين من فيروس كورونا، وأنه تقرر تعلق منح الإقامات الدائمة للعمالة المؤقتة لمدة 90 يوميًا، بهدف حماية العمالة الأمريكية.

وأشار، إلى أن التوقف عن استقبال المهاجرين سيساهم في حماية العمال الأمريكيين، مؤكدًا أن بلاده تسعى لاسعادة نشاط سوق العمل وإنقاذ العمالة المتضررة من أزمة كورونا.