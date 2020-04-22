الخزانة الأمريكية: حزمة المساعدات الإضافية ستوفر السيولة لإعادة فتح الأسواق

وكالات

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشين، إن حزمة المساعدات الإضافية التي أقرها مجلس الشيوخ القيمة لدعم الشركات الصغيرة في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، ستوفر السيولة لإعادة فتح الأسواق.

وتابع منوشين، خلال المؤتمر الصحفي لخلية الأزمة الأميركية حول كورونا، أن حزمة المساعدات أقرت بعد التحام أعضاء الكونجرس، لمواجهة الأزمة الراهنة.

وأضاف، أن بلاده تعمل على إعادة تحريك عجلة الاقتصاد التي تعطلت بسبب فيروس كورونا.