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وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز الـ45 ألفًا والإصابات تتخطى الـ801 ألفا

11:45 م الثلاثاء 21 أبريل 2020
وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز الـ45 ألفًا والإصابات تتخطى الـ801 ألفا

وفيات كورونا

وكالات

تجاوز العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، حاجز الـ45 ألف حالة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وسجلت في الولايات المتحدة، حتى مساء الثلاثاء، 813758 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 45024 وفاة، ما يعادل نحو 5.5% من حصيلة الحالات.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميًا من حيث عدد الإصابات والوفيات المسجلة جراء عدوى كورونا المستجد.

وتأتي إيطاليا في المركز الثاني من حيث عدد المتوفين بـ24648 حالة، بينما تحتل المرتبة الثالثة من حيث الإصابات بـ183957.

وتحتل إسبانيا الموقع الثالث من حيث الوفيات الناجمة عن الفيروس بـ21282، وتأتي في المرتبة الثانية من حيث الإصابات بـ204178 حالة.

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