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المسماري: الجيش صد هجوم ترهونة والهدنة أصبحت من الماضي

11:41 م الثلاثاء 21 أبريل 2020
المسماري: الجيش صد هجوم ترهونة والهدنة أصبحت من الماضي

اللواء أحمد المسماري

وكالات

أعلن المستحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، فشل هجوم الميليشيات المدعومة من تركيا، على مدينة ترهونة، قاعدة إمداد رئيسية لقوات الجيش الليبي.

وقال المسماري، في تصريحات لقناة "سكاي نيوز" عربية، إن الدفاعات الجوية الليبية، أسقطت طائرات مسيرة تركية، سعت لتوفير غطاء جوي للميليشيات.

وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي، أن الهدنة أصبحت من الماضي، في ظل تكثيب الاحتلال التركي، لنقل عمليات الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا.

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