مسؤول بالبيت الأبيض: انهيار أسعار النفط سيكون مؤقتًا
وكالات
قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو يقول إن انهيار أسعار النفط سيكون مؤقتًا، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".
وفي مؤشر جديد إلى أن سوق النفط الأمريكية لم تتراجع إلى نهايتها، تراجعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي إلى أقل من 10 دولارات للبرميل تسليم يونيو المقبل، في ظل انهيار الطلب على النفط الخام نتيجة التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
كانت أسعار التعاقدات تسليم مايو المقبل، تراجعت إلى أكثر من سالب 40 دولار للبرميل أمس وهي المرة الأولى التي يباع فيها النفط بأسعار سالبة. ورغم تحسن الأسعار نسبيا فإنها ظلت أقل من 10% للبرميل، في ظل زيادة الفائض المعروض في السوق ونقص السعات التخزينية.
وجرى تداول التعاقدات الآجلة تسليم يوليو المقبل بحوالي 18 دولار للبرميل.
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