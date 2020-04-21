وساطة السلام السودانية: تقدم في الترتيبات الأمنية للمنطقتين

السودان - (أ ش أ)

أكدت وساطة مفاوضات السلام السودانية، أن المباحثات بين الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية شمال جناح مالك عقار" في ملف الترتيبات الأمنية في المنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق)، تُحرز تقدما.

واستؤنفت اليوم المفاوضات بين الجانبين بمشاركة الوساطة، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بمقري الاتحاد الأوروبي بالخرطوم وجوبا، لمناقشة ما تبقى من ملفات التفاوض في قضايا المنطقتين.

وقال الدكتور ضيو مطوك، نائب رئيس فريق الوساطة من جنوب السودان- في تصريحات صحفية عقب انتهاء جلسة التفاوض- إنه تمت معالجة قضية الحدود والعلاقة بين ولايتي جنوب كردفان وغرب كردفان.

وأشار إلى أنه في ملف الترتيبات الأمنية، تمت مناقشة قضايا السيطرة والتحكم وتم التوصل فيها إلى اتفاق كامل، ومن ثم انتقل التفاوض إلى موضوع نزع السلاح وبسبب انتهاء الوقت المحدد ثم رفع التفاوض على أن يتواصل يوم الثلاثاء القادم.

وعبر ضيو مطوك، عن تفاؤله بأن يتم إكمال ماتبقى من ملف الترتيبات الأمنية والاتفاق حولها في جلسة التفاوض القادمة.

وأضاف أن التفاوض مع مسار دارفور سينطلق بعد غد الخميس، وستواصل الوساطة المراسلات بين الأطراف في الخرطوم وجوبا لتذليل العقبات، موضحًا أن النقاش في النسب المتعلقة بملف الثروة شهد تقدما كبيرًا.

وأكد ضيو مطوك أن الوساطة تعمل على تقريب وجهات النظر بين الطرفين بشأن الحكم الذاتي.