رئيس وزراء كندا يتعهد بحظر البنادق الهجومية عقب حادث إطلاق نار جماعي

مونتريال - (د ب أ)

تعهد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الثلاثاء، بالتحرك سريعًا لحظر بيع البنادق الهجومية ذات الطراز العسكري، بعدما جدد إطلاق نار جماعي دموي شرقي كندا الدعوات لإتخاذ إجراءات أكثر صرامة لفرض رقابة على حيازة الأسلحة.

وارتفع عدد القتلى الذين سقطوا جراء هجوم إطلاق النار الذي وقع يومي السبت والأحد الماضيين في مقاطعة نوفا سكوتشا إلى 20 قتيلاً.

وتتوقع الشرطة ارتفاع حصيلة القتلى فيما تقوم بتفتيش بقايا متفحمة لعدة منازل نشبت بها النيران خلال إطلاق المسلح للنار الذي استمر 12 ساعة.

وبينما يكافح الكنديون المصدومون لفهم المأساة، يدعو أنصار الرقابة على الأسلحة حكومة ترودو إلى تفعيل القيود التي طال انتظارها.

وقال ترودو في مؤتمره الصحفي اليومي في أوتاوا، إن الحكومة الليبرالية كانت على وشك تقديم التشريع المقترح عندما تم تعليق البرلمان بسبب وباء كورونا.