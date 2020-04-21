أكثر الكلمات إنتشاراً

انهيار النفط الأمريكي شم النسيم فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

السفير الأمريكي يوجه الشكر لمصر على الإمدادات الطبية لمواجهة كورونا (فيديو)

09:38 م الثلاثاء 21 أبريل 2020
السفير الأمريكي يوجه الشكر لمصر على الإمدادات الطبية لمواجهة كورونا (فيديو)

الإمدادات الطبية المصرية للولايات المتحدة لمواجهة

كتب - محمد صفوت

وجه السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين، الشكر لحكومة وشعب مصر، على الإمدادات الطبية السخية التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بإرسالها إلى الولايات المتحدة للمساهمة في مواجهة بلاده أزمة جائحة "كورونا المستجد".

وقال كوهين، في رسالة مصورة بثت على صفحات السفارة الأمريكية بالقاهرة على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، "إنني وبالنيابة عن الشعب الأمريكي والحكومة الأمريكية والسفارة الأمريكية بالقاهرة، أعرب عن الشكر للحكومة المصرية والشعب المصري على إسهامكم الكريم والإمدادات الطبية التي ستساعدنا في مواجهة أزمة جائحة كورونا المستجد.

وأضاف السفير الأمريكي، أنه في هذا الوقت العصيب، فإن التبرع السخي الذي قدمتموه الآن هو رمز عظيم لتضامننا معًا والتقدير الكبير من جانبكم لشراكتنا الاستراتيجية".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بإرسال مساعدات طبية للولايات المتحدة لمواجهة وباء كورونا، في إطار الدعم والتعاون مع الدول الصديقة، والعلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين الدولتين الصديقتين.

نشر السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، مقطع فيديو لنقل المساعدات الطبية والبدل الطبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإرسال مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقامت القيادة العامة للقوات المسلحة، بإعداد وتجهيز طائرة عسكرية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية والبدل الواقية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتسهم هذه المساعدات في تخفيف العبء في ظل الأزمة الراهنة والنقص الحاد في الدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية لمجابهة سرعة تفشي فيروس كورونا.

السفير الأمريكي بالقاهرة الإمدادات الطبية السيسي فيروس كورونا

الخبر التالى:

نجاة حاكم إقليم أفغاني من محاولة اغتيال بقنبلة مزروعة على الطريق

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3490

    عدد المصابين

  • 870

    عدد المتعافين

  • 264

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2531804

    عدد المصابين

  • 659732

    عدد المتعافين

  • 174336

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:قرار جديد من وزيرة الصحة بشأن مستشفيات العزل