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وزيرة الدفاع الألمانية تحذر من تأخير خطط تبديل طائرات تورنادو

09:27 م الثلاثاء 21 أبريل 2020
وزيرة الدفاع الألمانية تحذر من تأخير خطط تبديل طائرات تورنادو

وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور

برلين - (د ب أ)

حذرت وزيرة الدفاع الألمانية، انيجريت كرامب-كارنباور، من الاستمرار في تأخير خطط إحلال طائرات جديدة محل طائرات تورنادو التي يمتلكها سلاح الجو الألماني.

وفي تصريحات لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية الصادرة غدًا الأربعاء، قالت زعيمة حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي:" يجب أن نبدا بالتحضيرات في الوزارة الآن، بحيث يكون لدينا نموذج جاهز لاتخاذ قرار في البرلمان في عام 2022 أو 2023".

وأضافت كرامب-كارنباور، أنها لا يمكنها "إعطاء ضمان حول كيفية سير المحادثات والمفاوضات مع الجانب الأمريكي"، واستطردت أن الوزارة لن يمكنها طرح شيء أمام البرلمان إلا إذا كان هناك " في اليد مشروع عقد قوي".

يشار إلى أنه من المنتظر، إحلال طائرات يوروفايتر وإف-18 محل أسطول تورنادو المتقادم، وذلك حسب مقترح من وزارة الدفاع، وقد أخطرت الوزارة أعضاء لجنة شؤون الدفاع في البرلمان بهذا المقترح الذي تبلغ تكلفته مليارات اليورو.

ويتحفظ الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، حتى الآن على صدور قرار بشأن هذه الخطوة، وحذرت كرامب-كارنباور أنه في حال تم تأجيل بدء المحادثات إلى الدورة التشريعية التالية فإنه لن يكون من الممكن توفير انتقال سلس لنموذج لاحق من الطائرات الجديدة.

وزيرة الدفاع الألمانية طائرات تورنادو سلاح الجو الألماني

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