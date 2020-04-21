حاكم نيويورك يعتزم طلب مساعدة ترامب في إجراء فحوصات كورونا

نيويورك - (د ب أ)

صرح أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأنه سيطلب من الحكومة الاتحادية معالجة مسألة التوريدات المتعلقة بتكثيف فحوصات فيروس كورونا المستجد خلال اجتماعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وقال كومو، الذي يعتبر من أكثر من انتقدوا ترامب علنا بشأن تعامله مع أزمة كورونا، إنه "سيقول الحقيقة" فقط خلال زيارته للبيت الأبيض.

وأضاف حاكم نيويورك، أنه وافق على أن تترك مسألة إجراء الفحوصات لكل ولاية بشكل مستقل، ولكن مختبرات الولاية قالت إن الشركات المصنعة هي المسؤولة عن التأخير، فيما ألقت الشركات باللوم بدورها على سلسلة التوريد الدولية.

ووصف كومو خطوة حاكم ولاية ماريلاند لاري هوجان لشراء وسائل فحص، من كوريا الجنوبية بأنها "إبداعية"، ولكن أردف قائلاً إن "هذا ليس ما تتحمل الولايات المسؤولية عنه في العادة".

وقال حكام ولايات وخبراء في مجال الصحة إن زيادة أعداد الفحوصات هو المفتاح لتحديد مدى تفشي الفيروس بسرعة من أجل إعادة فتح الاقتصاد.