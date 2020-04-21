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المغرب: 163 إصابة مؤكدة بكورونا في 24 ساعة

09:17 م الثلاثاء 21 أبريل 2020
المغرب: 163 إصابة مؤكدة بكورونا في 24 ساعة

السلطات الصحية في المغرب

المغرب - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم، تسجيل 163 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 3209 حالات.

وافاد بيان وزارة الصحة المغربية إن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 14891 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، حتى مساء اليوم.

وأوضح محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة المغربية، في تصريح صحفى، أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 145 حالة حتى مساء اليوم فيما تم تسجيل 43 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 393 حالة.

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