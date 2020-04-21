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9 قتلى في إطلاق نار في بلدة بعقلين بجبل لبنان

07:43 م الثلاثاء 21 أبريل 2020
9 قتلى في إطلاق نار في بلدة بعقلين بجبل لبنان

إطلاق نار- أرشيفية

بيروت - ( د ب أ )

وقعت جريمة في بلدة بعقلين في جبل لبنان، اليوم الثلاثاء، راح ضحيتها 9 قتلى، ولم تعرف أسباب الجريمة.

وأعلن رئيس بلدية بعقلين عبدالله الغصيني، في تصريح له مساء اليوم الثلاثاء، أن من بين الضحايا 6 سوريين و3 لبنانيين، وأن الجاني الذي أطلق النار من سلاح للصيد فر عبر أحراج البلدة .

وأعلن أن المنطقة التي حصلت فيها الجريمة هي منطقة حرجية .

كانت قناة "الجديد" المحلية قد ذكرت أن من بين القتلى طفلان وامرأة.

ولم تعرف أسباب الجريمة حتى الآن، وتعمل القوى الأمنية على كشف ملابساتها ورفع الأدلة.

إطلاق نار جبل لبنان بلدة بعقلين بيروت

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