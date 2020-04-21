9 قتلى في إطلاق نار في بلدة بعقلين بجبل لبنان
بيروت - ( د ب أ )
وقعت جريمة في بلدة بعقلين في جبل لبنان، اليوم الثلاثاء، راح ضحيتها 9 قتلى، ولم تعرف أسباب الجريمة.
وأعلن رئيس بلدية بعقلين عبدالله الغصيني، في تصريح له مساء اليوم الثلاثاء، أن من بين الضحايا 6 سوريين و3 لبنانيين، وأن الجاني الذي أطلق النار من سلاح للصيد فر عبر أحراج البلدة .
وأعلن أن المنطقة التي حصلت فيها الجريمة هي منطقة حرجية .
كانت قناة "الجديد" المحلية قد ذكرت أن من بين القتلى طفلان وامرأة.
ولم تعرف أسباب الجريمة حتى الآن، وتعمل القوى الأمنية على كشف ملابساتها ورفع الأدلة.
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