9 قتلى في إطلاق نار في بلدة بعقلين بجبل لبنان

بيروت - ( د ب أ )

وقعت جريمة في بلدة بعقلين في جبل لبنان، اليوم الثلاثاء، راح ضحيتها 9 قتلى، ولم تعرف أسباب الجريمة.

وأعلن رئيس بلدية بعقلين عبدالله الغصيني، في تصريح له مساء اليوم الثلاثاء، أن من بين الضحايا 6 سوريين و3 لبنانيين، وأن الجاني الذي أطلق النار من سلاح للصيد فر عبر أحراج البلدة .

وأعلن أن المنطقة التي حصلت فيها الجريمة هي منطقة حرجية .

كانت قناة "الجديد" المحلية قد ذكرت أن من بين القتلى طفلان وامرأة.

ولم تعرف أسباب الجريمة حتى الآن، وتعمل القوى الأمنية على كشف ملابساتها ورفع الأدلة.