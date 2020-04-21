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الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل حوثي شرقي صنعاء

07:28 م الثلاثاء 21 أبريل 2020
الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل حوثي شرقي صنعاء

الجيش اليمني

اليمن - (أ ش أ)

أحبط الجيش اليمني، محاولة لمليشيا الحوثي للتسلل في جبهة نهم، شرقي العاصمة صنعاء، عقب مواجهات خاضتها معها.

كما أحبطت قوات الجيش اليمني، في الوقت نفسه، مسنودة بالمقاومة الشعبية، محاولة تسلل لمليشيا الحوثي باتجاه أحد المواقع العسكرية في جبهة باب غلق، بمديرية قعطبة، شمالي غرب محافظة الضالع وكبدتها خلال المواجهات المسلحة خسائر فادحة في العتاد والمعدات القتالية وفي الأرواح.

وفي سياق متصل تواصل مليشيا الحوثي، الدفع بتعزيزات كبيرة من عناصرها وآلياتها القتالية إلى جبهات صرواح، غربي محافظة مأرب، وجبهة نهم شرقي صنعاء، وكذلك إلى جبهات شمال غرب مثلث عاهم، بمحافظة حجة.

كما قامت مليشيا الحوثي، بقصف مدفعي على مواقع الجيش، في جبهات تعز، وحجة، ونهم، وصرواح، وقامت قوات الوطني بالرد على تلك الاعتداءات.

يأتي ذلك فيما تواصل قوات الجيش التزامها بإعلان وقف اطلاق النار استجابة لدعوة الأمم المتحدة لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا.

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الجيش اليمني مليشيا الحوثي صنعاء المواقع العسكرية

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