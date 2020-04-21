زعيم الديمقراطيين: توصلنا لاتفاق لحزمة مساعدات جديدة بـ500 مليار دولار

واشنطن - (د ب أ)

قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، اليوم الثلاثاء، إن الجمهوريين والديمقراطيين توصلوا إلى اتفاق بشأن حزمة مساعدات لمواجهة آثار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تبلغ قيمتها نحو 500 مليار دولار.

وصرح شومر لشبكة "سي إن إن" الإخبارية: "لا يزال هناك بعض التفاصيل القليلة التي يتعين الإنتهاء منها، لكننا توصلنا إلى اتفاق وأعتقد أننا سنصادق عليه اليوم".

وتضيف حزمة المساعدات الرابعة لمواجهة آثار فيروس كورونا المستجد، 300 مليار دولار أخرى إلى برنامج القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة، بعد تجاوز عدد طلبات الحصول على مساعدات ما كان مخططا له في الخطة الأصلية ونفاد الأموال المخصصة لذلك.

كما سوف توفر حزمة المساعدات، 75 مليار دولار في صورة تمويل إضافي للمستشفيات ومليارات أخرى لإجراء فحوصات للكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ويحتمل أن يصادق مجلس الشيوخ، على الاتفاق مساء اليوم، ومن المتوقع أن ينظر فيها مجلس النواب بعد غد الخميس.

وأضاف شومر، أن الاتفاق تم التوصل إليه "فيما يتعلق بجميع القضايا تقريبًا" في مباحثات أجريت بعد منتصف الليل بينه وبين كل من رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وكبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز، ووزير الخزانة ستيف منوشين.