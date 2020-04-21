سفيرنا مصر في جوبا يؤكد دعم القاهرة لاتفاق السلام المُنشط في جنوب السودان

كتب - محمد صفوت

التقى الدكتور محمد قدح، سفير جمهورية مصر العربية في چوبا، مع بياتريس خميسا وزيرة خارجية جنوب السودان، حيث نقل إليها تهنئة وزير الخارجية سامح شكري، بمناسبة توليها لمهام منصبها فى حكومة الوحدة الوطنية الإنتقالية، معربًا عن أطيب التمنيات لها بالتوفيق، وكذا التطلع لمواصلة العمل معها لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات، بما يعكس تميز العلاقة بين البلدين على كافة المستويات.

وأكد قدح، دعم مصر الثابت لمسيرة تنفيذ اتفاق السلام المُنشط في جنوب السودان.

عرض السفير المصري، لمجمل تطورات العلاقات الثنائية فى المجالات السياسية والاقتصادية، وكذا الدعم التنموي والإنساني الذي تقدمه مصر للأشقاء في جنوب السودان، مؤكداً على دعم مصر الثابت لمسيرة تنفيذ اتفاق السلام المُنشط فى جنوب السودان. وتناول الجانبان التحدي الذي تفرضه جائحة كورونا والجهود المبذولة لمواجهتها على المستوى الأفريقي.

من جانبها، أعربت وزيرة الخارجية الجنوب سودانية عن شكرها لتهنئة وزير الخارجية، راجيةً نقل تحياتها وتقديرها إليه، ومعربةً عن تطلعها للقائه فى أقرب فرصة بعد إنحسار أزمة جائحة كورونا. كما أعربت عن اعتزازها بالعلاقات التاريخية المتميزة التى تربط بين البلدين، مؤكدةً حرصها على التنسيق الوثيق من أجل تعزيز هذه العلاقات في شتى المجالات.