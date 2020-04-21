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ألمانيا تخصص 8 مليارات يورو إضافية لمعدات الحماية من كورونا

06:05 م الثلاثاء 21 أبريل 2020
ألمانيا تخصص 8 مليارات يورو إضافية لمعدات الحماية من كورونا

وزير الصحة الألماني، ينس شبان

برلين - (د ب أ)

من المنتظر أن يحصل وزير الصحة الألماني ينس شبان، على نحو ثمانية مليارات يورو إضافية لشراء معدات حماية لمواجهة أزمة كورونا، وتضم هذه المعدات كمامات وقفازات ومعدات أخرى لعيادات الأطباء والمستشفيات.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء، أن وزارة المالية وافقت على صرف المبلغ وقيمته 8ر7 مليار يورو لوزارة الصحة.

وكانت شبكة التحرير الصحفي "دويتشلاند" قد ذكرت في وقت سابق أن وزارة المالية بعثت بخطاب بهذا الخصوص إلى لجنة الموازنة في البرلمان الألماني.

كانت الحكومة الألمانية قررت أن تقوم بشكل مركزي بشراء معدات حماية وأجهزة تنفس اصطناعي إضافية لوحدات الرعاية المركزة في المستشفيات، وتمت الموافقة على تخصيص نحو خمسة مليارات يورو لهذا الغرض.

وذكرت وزارة المالية في خطابها أن الحاجة إلى هذه المعدات آخذة في التزايد، ومن المنتظر ان تسترد الحكومة الاتحادية جزءا من هذه التكاليف من الولايات وشركات التأمين الصحي.

ينس شبان وزارة الصحة الألمانية البرلمان الألماني أجهزة التنفس الاصطناعي التأمين الصحي فيروس كورونا

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