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ترامب يعرب عن رغبته في تمويل صناعة النفط والغاز بعد انهيار الأسعار

05:56 م الثلاثاء 21 أبريل 2020
ترامب يعرب عن رغبته في تمويل صناعة النفط والغاز بعد انهيار الأسعار

دونالد ترامب

واشنطن -(د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن لديه خططًا لتقديم مساعدات مالية لصناعة النفط والغاز، وذلك بعد يوم من انهيار أسعارالنفط الخام الأمريكي إلى أقل مستوى لها على الإطلاق.

وقال ترامب في تغريدة على موقع تويتر "لن نخذل أبدا صناعة النفط والغاز الأمريكية العظيمة، لقد وجهت وزيري الطاقة والخزانة لصياغة خطة لإتاحة أموال حتى يتم تأمين هذه الشركات والوظائف المهمة للغاية لفترة طويلة في المستقبل".

ولم يحدد ترامب، حجم الأموال التي ستتم إتاحتها أو الشركات التي ستحصل على هذه الأموال.

وعاد سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، إلى المنطقة الموجبة بعد أن أغلق تعاملات أمس الاثنين بتراجع إلى سالب 37 دولارا للبرميل لتسليم مايو المقبل، وسط انهيار الطلب بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

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