وزير التعليم الفرنسي يشرح أمام لجنة برلمانية مراحل عودة الدراسة

باريس- (د ب ا):

قدم وزير التعليم الفرنسي جان ميشيل بلانكيه مزيدا من التفاصيل حول الخطط المرحلية لإعادة فتح المدارس ابتداء من 11 مايو المقبل.

وقال الوزير أمام لجنة برلمانية في جلسة استماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس إنه ابتداء من 11 مايو المقبل سوف تستأنف الدراسة في الصفوف الأعلى بالمدارس الابتدائية والصفين الأول والثالث بالمدارس المتوسطة.

وأضاف أن بقية الصفوف سوف تستأنف الدراسة في الأسبوعين اللاحقين.

وأوضح أنه سوف يتم تقييد حجم الفصل بـ 15 طالبا، كما سوف يستمر بعض الأطفال في متابعة الدروس على شبكة الانترنت أو المشاركة في أنشطة موازية.

وأضاف أن 4% من الطلاب مازالوا لا يتواصلون مع مدارسهم على الرغم من كل الجهود، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي هو ضمان عدم تخلف أي طالب عن الدراسة بسبب أزمة فيروس كورونا.

وقال " هدفنا عدم استكمال المنهج الدراسي بأي حال" مضيفا" بدلا من ذلك، سوف نعمل على معرفة ما توصل له كل طالب وكيفية تعزيز ما قام بدراسته، خاصة ليتمكن من النجاح العام المقبل".

وأوضح بلانكيه أنه سوف يتم إقرار قواعد بشأن التباعد الاجتماعي وارتدء الكمامات وإجراء اختبارات فحص فيروس كورونا، بناء على نصائح السلطات الصحية.