ترامب يوجه وزيري الطاقة والخزانة لوضع خطة لدعم قطاع الطاقة

واشنطن- (د ب أ):

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء عن أنه أعطى توجيهات لوزيري الطاقة والخزانة لوضع خطة لدعم قطاع الطاقة.

وكتب ترامب على حسابه على موقع "تويتر" :"لن نخذل أبدا صناعة النفط والغاز الأمريكية العظيمة. لقد وجهت وزير الطاقة ووزير الخزانة لصياغة خطة لإتاحة أموال حتى يتم تأمين هذه الشركات والوظائف المهمة للغاية في المستقبل! ".

ولم يذكر ترامب على الفور أية تفاصيل.