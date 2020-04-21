أكثر الكلمات إنتشاراً

انهيار النفط الأمريكي شم النسيم فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

ترامب يوجه وزيري الطاقة والخزانة لوضع خطة لدعم قطاع الطاقة

04:17 م الثلاثاء 21 أبريل 2020
ترامب يوجه وزيري الطاقة والخزانة لوضع خطة لدعم قطاع الطاقة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن- (د ب أ):

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء عن أنه أعطى توجيهات لوزيري الطاقة والخزانة لوضع خطة لدعم قطاع الطاقة.

وكتب ترامب على حسابه على موقع "تويتر" :"لن نخذل أبدا صناعة النفط والغاز الأمريكية العظيمة. لقد وجهت وزير الطاقة ووزير الخزانة لصياغة خطة لإتاحة أموال حتى يتم تأمين هذه الشركات والوظائف المهمة للغاية في المستقبل! ".

ولم يذكر ترامب على الفور أية تفاصيل.

دونالد ترامب دعم قطاع الطاقة انهيار النفط الأمريكي

الخبر التالى:

سنغافورة تعتزم تقديم 2.7 مليار دولار لدعم الشركات في إطار مواجهة كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3333

    عدد المصابين

  • 821

    عدد المتعافين

  • 250

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2478634

    عدد المصابين

  • 651736

    عدد المتعافين

  • 170389

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أفضلها انتهاء الوباء في يونيو.. وزيرة التخطيط: سيناريوهان لمستقبل كورونا