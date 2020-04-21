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جامعة روسية: نتائج إيجابية من استخدام الهيليوم وأكسيد النيتريك لعلاج كورونا

03:03 م الثلاثاء 21 أبريل 2020
جامعة روسية: نتائج إيجابية من استخدام الهيليوم وأكسيد النيتريك لعلاج كورونا

فيروس كورونا في روسيا

موسكو- (أ ش أ):

اكد كبير اختصاصيي أمراض الرئة ورئيس قسم العلاج بجامعة بيروجوف الروسية ألكسندر تشوتشالين، اليوم الثلاثاء، ان استخدام الهيليوم وأكسيد النتريك (أكسيد النيتروجين ، أول أكسيد النيتروجين) في العلاج من فيروس كورونا المستجد يعطي نتائج إيجابية.

وقال تشوتشالين، لوكالة "سبوتنيك" الروسية: " لدينا خبرة صغيرة مع فيروس كورونا المستجد، لقد بدأنا للتو في استخدامه ... في معهد سكليفوسوفسكي، نحن نشرف الآن على المرضى الأوائل الذين يتلقون هذا الخليط. لأول مرة في العالم ، يتم استخدام الهيليوم وأكسيد النيتريك معًا ... هناك بالفعل نتائج".

وأوضح كبير الاختصاصيين انه يتم استخدام الهيليوم وأكسيد النيتريك منذ فترة طويلة لعلاج المرضى الذين يعانون من مشاكل في الجها زالتنفسي، وبعد الحصول علي نتائج ايجابية، تم اعطائه لمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.

كان كبير اختصاصيي أمراض الرئة ورئيس قسم العلاج بجامعة بيروغوف الروسية قد تحدث يوم الاثنين الماضي، خلال الاجتماع عبر اتصال الفيديو، لمواجهة فيروس كورونا المستجد مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن جدوى استخدام أكسيد النيتريك لعلاج جلطات الدم في أنسجة الرئة لدى المرضى الذين المصابين بفيروس كورونا المستجد،

وقال في الوقت نفسه عن تطوير جهاز لإنتاج أول أكسيد النيتروجين تيانوكس، في معهد البحث العلمي للفيزياء التجريبية الروسي.

وكانت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك "روس بوتريب نادزور"، أعلنت بدء اختبار لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

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