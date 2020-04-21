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ارتفاع الإصابات بكورونا في أوكرانيا إلى 6 آلاف و125 حالة

02:41 م الثلاثاء 21 أبريل 2020
ارتفاع الإصابات بكورونا في أوكرانيا إلى 6 آلاف و125 حالة

مواطنون يرتدون كمامات

كييف- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 6 آلاف و125 حالة.

وذكرت الوزارة - في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" - أنه تم تسجيل 161 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس بينما تماثل 367 شخصًا للشفاء، حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية.

ولا تزال مدينة "تشرنفتسي" تتصدر الإصابات بفيروس كورونا مقارنة بباقي المدن الأوكرانية؛ حيث بلغت عدد الإصابات بالفيروس بها 988، وتليها مدينة كييف التي سجلت 892 حالة إصابة.

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