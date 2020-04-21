القبض على 5 إرهابيين بالأنبار غربي العراق
بغداد- (أ ش أ):
أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على 5 إرهابيين في منطقة القائم غربي محافظة الأنبار غربي البلاد.
وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أن "قوة من لواء المشاة الآلي الثلاثين بفرقة المشاة الآلية الثامنة تمكنت من إلقاء القبض على خمسة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".
وأوضحت أن عملية القبض جاءت حسب معلومات استخبارية بالتعاون مع قسم استخبارات ومكافحة إرهاب القائم، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وتسليمهم للجهات المختصة.
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