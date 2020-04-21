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اليونان تسجل حالتي وفاة جديدتين جراء كورونا

01:42 م الثلاثاء 21 أبريل 2020
اليونان تسجل حالتي وفاة جديدتين جراء كورونا

فيروس كورونا في اليونان

أثينا- (أ ش أ):

أعلنت السلطات اليونانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 119 حالة.

وأوضحت السلطات - حسبما نقلت صحيفة (كاثيميرني) اليونانية - أن حالة الوفاة الأولى هي لشخص يبلغ 75 عامًا، والثانية لشخص يبلغ 35 عامًا من مدينة سالونيك.. وأن الاثنين توفيا في مستشفى "إيفانجيليسموس".

يذكر أن المتحدث باسم وزارة الصحة اليونانية، سوتيريس تسيودراس، أكد اكتشاف 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 2245.

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Asha
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