ارتفاع وفيات كورونا في المغرب إلى 144 حالة
الرباط- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة المغربية، الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 144 حالة.
وأشارت الوزارة ، في بيان صحفي حسبما أفادت وكالة "المغرب العربي للأنباء" ، إلى تسجيل 140إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في المغرب إلى 3186 حالة.
ولفتت إلى شفاء تسع إصابات جديدة ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 359 حالة ، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 14018 حالة.
ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
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