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ارتفاع وفيات كورونا في المغرب إلى 144 حالة

01:31 م الثلاثاء 21 أبريل 2020
ارتفاع وفيات كورونا في المغرب إلى 144 حالة

وزارة الصحة المغربية

الرباط- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 144 حالة.

وأشارت الوزارة ، في بيان صحفي حسبما أفادت وكالة "المغرب العربي للأنباء" ، إلى تسجيل 140إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في المغرب إلى 3186 حالة.

ولفتت إلى شفاء تسع إصابات جديدة ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 359 حالة ، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 14018 حالة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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