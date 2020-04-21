رئيس إندونيسيا يمنع المواطنين من العودة لقراهم للاحتفال بعيد الفطر

جاكرتا- (بي بي سي):

حظر الرئيس الإندونيسي العودة الجماعية للمواطنين من المسلمين في نهاية شهر رمضان إلى قراهم للاحتفال بعيد الفطر، و ذلك في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتعد إندونيسا أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، وكشأن العديد من الدول الإسلامية، يتم تحويل ملاعب كرة القدم ومواقف السيارات والأزقة في الأحياء السكنية إلى مساجد في الهواء الطلق لاستضافة صلاة العيد.

ويحذر خبراء الصحة من أن الأمر قد يتحول لكارثة صحية، ويفضي إلى موت البعض بالفيروس، نظرًا لعدم وجود مرافق الفحص والرعاية الصحية المناسبة في المناطق النائية.