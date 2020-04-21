أكثر الكلمات إنتشاراً

انهيار النفط الأمريكي شم النسيم فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

رئيس إندونيسيا يمنع المواطنين من العودة لقراهم للاحتفال بعيد الفطر

01:27 م الثلاثاء 21 أبريل 2020
رئيس إندونيسيا يمنع المواطنين من العودة لقراهم للاحتفال بعيد الفطر

الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو

جاكرتا- (بي بي سي):

حظر الرئيس الإندونيسي العودة الجماعية للمواطنين من المسلمين في نهاية شهر رمضان إلى قراهم للاحتفال بعيد الفطر، و ذلك في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتعد إندونيسا أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، وكشأن العديد من الدول الإسلامية، يتم تحويل ملاعب كرة القدم ومواقف السيارات والأزقة في الأحياء السكنية إلى مساجد في الهواء الطلق لاستضافة صلاة العيد.

ويحذر خبراء الصحة من أن الأمر قد يتحول لكارثة صحية، ويفضي إلى موت البعض بالفيروس، نظرًا لعدم وجود مرافق الفحص والرعاية الصحية المناسبة في المناطق النائية.

هذا المحتوى من

إندونيسيا عيد الفطر فيروس كورونا

الخبر التالى:

البرلمان البريطاني يستأنف اجتماعاته ونواب يشاركون عبر خدمة الفيديو

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3333

    عدد المصابين

  • 821

    عدد المتعافين

  • 250

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2478634

    عدد المصابين

  • 651736

    عدد المتعافين

  • 170389

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة للمصريين: تعالوا على نفسكم شوية في رمضان