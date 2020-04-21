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الفحص يُظهر عدم إصابة الرئيس الأفغاني بفيروس كورونا

01:12 م الثلاثاء 21 أبريل 2020
الفحص يُظهر عدم إصابة الرئيس الأفغاني بفيروس كورونا

الرئيس الأفغاني أشرف غني

كابول- (د ب أ):

أعلن مسؤولون أفغان، الثلاثاء، أن نتائج الفحص أظهرت أن الرئيس أشرف غني والسيدة الأولى غير مصابين بفيروس كورونا، بعدما أفادت تقارير بتفشي الفيروس في القصر الرئاسي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة صديق صديقي ، في تغريدة له، إن الفحوص أجريت بناء على طلب الرئيس والسيدة الأولى. وكتب صديقي في تغريدة "الرئيس بصحة جيدة".

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أمس الأول الأحد أن 40 موظفا على الأقل في القصر أصيبوا بالفيروس.

وقال صديقي إنه تم فحص الموظفين الذين يعانون من أعراض الفيروس، دون إعلان أي أعداد لحالات الإصابة.

وفي الإجمالي، سجلت أفغانستان أكثر من ألف حالة إصابة بكورونا، مع 36 حالة وفاة. ويتوقع المسؤولون أن الحالات الجديدة ستزداد بسرعة في الأسابيع المقبلة.

وتم فحص نحو 7 آلاف شخص فقط في أفغانستان حتى الآن.

ويعاني نظام الرعاية الصحية في أفغانستان من الهشاشة بسبب أربعة عقود من الصراع.

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