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الغذاء العالمي يحذر من تضاعف أعداد الجوعى حول العالم بسبب تفشي كورونا

01:06 م الثلاثاء 21 أبريل 2020
الغذاء العالمي يحذر من تضاعف أعداد الجوعى حول العالم بسبب تفشي كورونا

برنامج الأغذية العالمي

جنيف- (أ ش أ):

حذر برنامج الغذاء العالمي - في تقرير له اليوم الثلاثاء صدر في (جنيف ) من أن الأثر الاقتصادى لوباء "كورونا" يمكن أن يضاعف عدد من يعانون من الجوع الحاد حول العالم ، وبما يصل بالعدد إلى أكثر من ربع مليار شخص ( 265 مليونا ) في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بشكل خاص ، خلال العام الجاري "2020 " مالم تتخذ اجراءات سريعة ، وذلك بزيادة تصل الى 130 مليون شخص ، مقارنة بإجمالي 135 مليونا خلال العام الماضي "2019" .

وشدد البرنامج على أنه من الضروري الحفاظ على برنامج المساعدة الغذائية ، بما في ذلك البرامج الخاصة التي توفر شريان حياة لمايقرب من مائة مليون شخص معرض للخطر على مستوى العالم ، لافتا إلى أن غالبية من عانوا من انعدام الأمن الغذائي الحاد ، العام الماضي شملتهم البلدان المتضررة من النزاعات ( 77 مليونا ) وبسبب تغير المناخ ( 34 مليونا ) والأزمات الاقتصادية ( 24 مليونا ) .

وأوضح التقرير أن عشر دول شكلت أسوأ الأزمات الغذائية خلال العام الماضي وهي : اليمن ، والكونغو الديمقراطية ، وفنزويلا ، وإثيوبيا ، وجنوب السودان ، وسوريا ، والسودان ، ونيجيريا وهاييتي ، مشيرا إلى أنه كان حوالي نسبة 61 % من السكان في جنوب السودان كانوا يعانون من أزمة غذائية ، فيما عانت ست دول أخرى لاتقل نسبة 35 % من سكانها من أزمة غذائية وهي : السودان ، واليمن ، وأفريقيا الوسطى ، وزيمبابوي ، وأفغانستان ، وسوريا ، وهاييتى ، حيث شكلت الدول العشر حوالى 66 % من مجموع السكان ( 88 مليون شخص ) الذين يعانون من أزمة غذائية أو "أسوأ ".

ونوه الخبير ببرنامج الغذاء العالمي عارف حسين - في سياق التقرير - إلى أن وباء "كورونا " قد يكون كارثيا بالنسبة للملايين الذين يتعلقون ب"قشة " بالفعل وبمثابة "ضربة مطرقة " بالنسبة لملايين آخرين لايمكنهم تناول الطعام إلا إذا حصلوا على أجر ، لافتا إلى أن عمليات الإغلاق والركود الاقتصادى العالمى جعلت هؤلاء على " الحافة " حيث تبقى صدمة لتدفعهم للهاوية - حسب تعبيره ، داعيا إلى العمل بشكل جماعي الآن للتخفيف من وطأة هذة الكارثة العالمية .

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برنامج الغذاء العالمي فيروس كورونا برنامج المساعدة الغذائية الأزمات الاقتصادية

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