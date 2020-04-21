تايزان تؤكد تسجيل إصابات جديدة بـ"كورونا" على متن السفينة التابعة للبحرية

تايبيه- (د ب أ):

أعلنت تايوان، الثلاثاء، إصابة ثلاثة أفراد آخرين من طاقم السفينة التابعة للبحرية بعد أسبوع من نزولهم من على متن السفينة نفسها المنكوبة بتفشي الفيروس، ما رفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بين أفراد الطاقم إلى 27 شخصا.

وتعهدت تايوان بإجراء المزيد من الاختبارات بين مجموعة من 744 بحارا نزلوا من أسطول من ثلاث سفن في 15 أبريل في جنوب تايوان.

وتأكدت حالات إصابة بين أفراد واحدة فقط من السفن الثلاث.

ولا تزال هناك أسئلة حول سبب السماح للبحارة بالنزول من على متن السفينة، حيث بدأ ظهور أعراض الإصابة بالفيروس على عدد من بحارتها قبل أسابيع، في 23 مارس ، وفقا لمركز القيادة المركزية للأوبئة في البلاد.

وأبحر الأسطول في 21 فبراير، ورست السفن في جزيرة بالاو في منتصف مارس. وقال مركز القيادة المركزية للأوبئة إن 148 شخصا من أفراد الطاقم طلبوا المشورة من الأطباء خلال الرحلة التي استمرت 40 يوما.

وقال تشانج شان-تشوين، وهو منسق في اللجنة الاستشارية المتخصصة التابعة للمركز، في مؤتمر صحفي "سوف نجري المزيد من فحوص الكشف عن الفيروس لهؤلاء الأشخاص إجراء احترازي".

وأضاف أن بعض أفراد الطاقم يحتمل أنهم تعافوا بالفعل من الفيروس وقد تأتي نتائجهم سلبية.

وسجلت تايوان حتى الآن 425 حالة اصابة مؤكدة بالفيروس وست حالات وفاة.

ومن ناحية أخرى، وافق المجلس التشريعي التايواني اليوم الثلاثاء على خطة رئيس الوزراء سو تسينج تشانج بشأن ميزانية طارئة تصل قيمتها إلى 210 مليارات دولار تايواني (7 مليارات دولار أمريكي).

وبإصافة الميزانية لخطط الدعم والقروض الحكومية الأخرى، من المتوقع أن تنفق تايوان 1.05 تريليون دولار تايواني على الأقل لتخفيف الأثر الاقتصادي للوباء.