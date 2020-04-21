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ارتفاع وفيات كورونا في الكويت إلى 11 حالة

12:49 م الثلاثاء 21 أبريل 2020
ارتفاع وفيات كورونا في الكويت إلى 11 حالة

فيروس كورونا في الكويت

الكويت- (د ب أ):

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 11 حالة.

وقال السند في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن الوفاتين لمقيمين من الجنسيتين البنجلاديشية والصومالية ، ويبلغان من العمر 59 عاما و63 عاما وكانا يتلقيان الرعاية الصحية الطبية اللازمة في العناية المركزة.

وأشار إلى تسجيل 85 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 2080 حالة ، لافتا إلى أن 1657 إصابة تتلقى الرعاية الطبية بينها 46 في العناية المركزة بواقع 26 مستقرة و20 حرجة.

وأعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح في وقت سابق صباح اليوم شفاء 45 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 412 حالة.

وزارة الصحة الكويتية فيروس كورونا الكويت

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