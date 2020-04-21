الرئيس الأفغاني وقرينته يخضعان لاختبار فيروس كورونا

كابول- (أ ش أ):

أكد قصر الرئاسة الأفغاني اليوم الثلاثاء أن الرئيس أشرف عبد الغني وقرينته رولا عبد الغني قد خضعا لاختبارات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية صديق صديقي - في تغريدة له على منصة تويتر للتواصل الاجتماعي - "لقد تم إجراء اختبارات كوفيد-19 للرئيس أشرف عبد الغني والسيدة الأولى بناء على طلبيهما. وكانت نتائجهما سلبية".

وأضاف صديقي - حسبما نقلت وكالة (خاما برس) الأفغانية - أن "الرئيس بصحة جيدة وهو يقود جهود الحكومة على كل الأصعدة. وتم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية لضمان أن بيئة عمله آمنة وصحية".

وكانت وزارة الصحة الأفغانية قدأعلنت أمس الاثنين عن تسجيل 30 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية.