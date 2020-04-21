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ارتفاع إصابات كورونا في باكستان إلى 9216

10:09 ص الثلاثاء 21 أبريل 2020
ارتفاع إصابات كورونا في باكستان إلى 9216

"أرشيفية"

إسلام آباد- (د ب أ):

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان، الثلاثاء، إلى 9216 حالة، بعد تسجيل 796 حالة جديدة في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت صحيفة "ذا نيشن" الإخبارية الباكستانية عن المركز الوطني للقيادة والعمليات في باكستان القول إن إقليم البنجاب تصدر قائمة الإصابات بين باقي أقاليم البلاد، بواقع 4195 حالة، يليه إقليم السند بواقع 2764 حالة، ثم 1276 في إقليم خيبر باختونخوا.

وأضاف المركز أن 2066 مصابا تماثلوا للشفاء حتى الآن، في حين ارتفع عدد حالات الوفاة المرتبطة بالفيروس إلى 192، بعد تسجيل 16 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

فيروس كورونا باكستان إقليم البنجاب

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