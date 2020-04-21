انهيار تاريخي والسعر بالسالب.. ماذا حدث لأسعار النفط الأمريكي؟

كتب- محمود علي:

انهارت أسعار خام النفط الأمريكي، إلى أدنى مستوياتها في التاريخ، بسبب فائض المعروض مع تراكم كمبيات كبيرة من المخزون، في ظل تدهور شديد يعاني منه الطلب العالمي، بسبب أزمة كورونا.

ووصل سعر برميل النفط الخام الأمريكي إلى سالب 37.63 دولار، لأول مرة منذ بدء بيع العقود الآجلة عام 1983.

ورغم أن تحالف "أوبك بلس" سحب جزء من الفائض من السوق على أن تنضم إلى هذا التحالف في تخفيض إنتاج النفط كل من الولايات المتحدة والنرويج وكندا والبرازيل، إلا أن ذلك لم يؤثر في الأسعار.

وتوقفت الأسبوع الماضي 13% من الحفارات الأمريكية، بسبب عدم جدوى التكاليف في ظل الأسعار الحالية.

وواصلت العقود الآجلة للنفط الأمريكية خسائرها القياسية غير المسبوقة، فيما يتصاعد بناء المخزونات النفطية في العالم، بما في ذلك المركز الرئيسي للتخزين بالولايات المتحدة في أوكلاهوما، نقطة التسليم لعقود خامات "نايمكس" بنحو 50% منذ مطلع مارس، إلى ما يقرب من 55 مليون برميل بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، علمًا أن سعة التخزين هناك تبلغ 76 مليون برميل.



وتعود أسباب تقلب أسعار النفط إلى الانخفاض الشديد في حجم التبادل التجاري لعقود مايو، والتي تنتهي اليوم الثلاثاء، بالإضافة إلى نقص السيولة، ما يؤدي إلى مزيد من السيناريوهات السلبية لأسعار النفط إلى ما دون الصفر.

ورغم أن قيمة العقود الآجلة المتعلقة بشهر مايو، أصبحت بالسالب، إلا أن قيمة تلك المتعلقة بيونيو لا تزال أكثر من 20 دولار للبرميل، في حين بلغ سعر برميل نفط خام برنت، العلامة العالمية، أكثر من 25 دولار للبرميل.

وقفز سعر برميل النفط الأمريكي تسليم مايو في التعاملات الآسيوية، صباح اليوم، إلى ما فوق الصفر بعدما أغلق في نيويورك على سعر غير مسبوق في التاريخ ببلوغه 37.63 دولارًا تحت الصفر للبرميل، أي أنّ المتعاملين دفعوا للمشترين كي يخلّصوهم من سلعة فاضت الخزّانات بها وندر الطلب عليها بسبب وباء كوفيد-19 وفقًا لسكاي نيوز.

من ناحيته، علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على التراجع التاريخي في أسعار عقود النفط الأمريكي الآجلة لمايو المقبل، قائلًا: "سيرتفع إلى 28 دولار أو أكثر خلال الشهر المقبل".

وتابع ترامب، خلال مؤتمر خلية الأزمة لكشف مستجدات كورونا، المنعقد في البيت الأبيض، مساء الاثنين، أن تراجع أسعار النفط الأمريكي، أمرًا عابرًا بسبب الوضع العالمي الحالي.

وأكد أن الولايات المتحدة ستستفيد من الانهيار غير المسبوق لأسعار النفط، واصفا الأمر بالكثير للغاية، مضيفًا: "نسعى لتحويل 75 مليون برميل من النفط للمخزون الاحتياطي الاستراتيجي".​

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