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حكومة كوريا الجنوبية ترد على "سي إن إن": كيم جونج أون ليس مريضا بشدة

06:41 ص الثلاثاء 21 أبريل 2020
حكومة كوريا الجنوبية ترد على "سي إن إن": كيم جونج أون ليس مريضا بشدة

زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون

وكالات:

نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن مسؤول بحكومة كوريا الجنوبية قوله يوم الثلاثاء إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون ليس مريضا بشدة ليعارض بذلك تقريرا نشرته شبكة سي.إن.إن الإخبارية وأفاد بأن كيم "في خطر شديد" بعدما خضع لجراحة.

وكانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية ذكرت صباح اليوم الثلاثاء، أن حالة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، الصحية في "خطر شديد" بعد إجرائه عملية جراحية.

ونقلت الشبكة عن مسؤول أمريكي لم تكشف عن هويته ووصفته بأنه على علم مباشر بالأمر أن الولايات المتحدة تراقب المعلومات الاستخباراتية، حول الحالة الصحية الخطرة لزعيم كوريا الشمالية بعد خضوعه للعملية.

ولم تذكر الشبكة المزيد من التفاصيل.

وغاب كيم مؤخرًا عن الاحتفال بعيد ميلاد جده كيم إيل سونج في 15 أبريل، ما أثار تكهنات بشأن سلامته، وشوهد قبل ذلك بأربعة أيام في اجتماع حكومي.

وكان موقع "ديلي إن كيه" على الإنترنت في كوريا الجنوبية، المتخصص في أخبار كوريا الشمالية، ذكر اليوم الثلاثاء أن كيم يخضع للعلاج بعد إجراء جراحة في القلب والأوعية الدموية في 12 أبريل.

وقالت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية إنها لا تستطيع التعليق حاليا على التقارير.​

كيم جونج أون كوريا الجنوبية حكومة كوريا الجنوبية

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