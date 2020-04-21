ترامب: الولايات المتحدة ستعلق الهجرة مؤقتا
واشنطن -(د ب أ)
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيوقع أمرا تنفيذيا "بتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة مؤقتا" وسط جائحة فيروس كورونا.
وقال الرئيس الأمريكي في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "على ضوء الهجوم من جانب عدو غير مرئي، إلى جانب الحاجة إلى حماية الوظائف لمواطنينا الأمريكيين العظماء، سأوقع على أمر تنفيذي لتعليق الهجرة مؤقتا إلى الولايات المتحدة".
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