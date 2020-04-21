تضم 20 ألف إصابة بكورونا.. خطة لإعادة فتح الاقتصاد في مدينة كندية

أونتاريو- (أ ش أ):

قال رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية، دوج فورد، إن المسؤولين في المقاطعة يعملون على خطة للفتح التدريجي للمقاطعة، مشيرًا إلى أن القليل سيتم اتخاذه في كل مرة لضمان صحة وسلامة جميع سكان أونتاريو.

وفي مؤتمره الصحفي اليومي، قال فورد: "أعلم أن الناس يشعرون بالقلق والتوتر، ولكن بشأن ماذا؟ لانتظار بضعة أسابيع أخرى"، وأضاف: "في نهاية المطاف علينا أن ندير الاقتصاد ببطء شديد وبطريقة منهجية ونتأكد من أننا نتشاور مع أكبر عدد ممكن من الأشخاص، ولكن لا يمكننا فقط فتح بوابات الفيضان وفتح النظام بأكمله".

وأوضح رئيس الوزراء في المقاطعة الرئيسية، في كندا أن أعضاء لجنة الوظائف والإنعاش يطورون إطارًا لإعادة فتح: "تدريجي وقياسي وآمن للمقاطعة".

وقال: "يمكنني أن أؤكد لكم أننا نخطط للمستقبل، يجب أن يتضمن هذا الإطار معايير صارمة ومعايير أساسية يجب الوفاء بها قبل رفع أو تخفيف القيود، سيتم إبلاغ هذا الإطار من خلال المراقبة المستمرة للاتجاهات، من خلال مشورة المسؤول الطبي لدينا، ومجتمع الأعمال لدينا وشركائنا في البلدية".

وأصدرت المقاطعة اليوم أرقامًا نماذج جديدة رسمت صورة أكثر تفاؤلًا بكثير من التوقعات التي تم إصدارها سابقًا.

وتشير النماذج الجديدة إلى أنه من المرجح أن تشهد المقاطعة 20 ألف حالة فقط من فيروس "كوفيد-19" خلال الموجة الأولى من الوباء، أي أقل 60 ألف حالة مما كان متوقعًا في وقت سابق من هذا الشهر، وقال فورد: "لقد تجنبنا حتى الآن أسوأ السيناريوهات التي كنا نخشاها جميعًا، لكننا لم نخرج من الأزمة بعد، لانزال بعيدين عن ذلك".​