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20 إصابة بـ"كورونا" بين عمالة الجيش الأمريكي في الكويت

02:30 ص الثلاثاء 21 أبريل 2020
20 إصابة بـ"كورونا" بين عمالة الجيش الأمريكي في الكويت

الجيش الامريكي

الكويت- (د ب أ):

ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أنه تم تسجيل أكثر من 20 إصابة مؤكدة بكورونا بين عناصر من الجيش الأمريكي في معسكر عريفجان وعمالة الشركات المتعاقدة معه بعد مخالطتهم حالات مصابة.

ونقلت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، عن مصادر لم تكشفها أن الإصابات الأخيرة كانت بسبب مخالطة الأمريكيين لمسؤولة تتبع إحدى الشركات الخاصة، وتعمل في وظيفة الإشراف على سكن العمالة داخل معسكر الجيش.

وأوضحت المصادر، أنه جرى نقل المصابة قبل أيام وهي فلبينية إلى أحد مستشفيات وزارة الصحة والحجر على المخالطين لها.

ولفتت المصادر إلى ان إدارة المعسكر والقواعد الأخرى، قررت منع دخول أو خروج العمالة كإجراء احترازي تجنبا لنقل العدوى.​

الجيش الأمريكي الكويت فيروس كورونا

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