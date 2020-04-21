للمرة الأولى منذ نصف قرن.. كورونا يلغي مسيرة الفخر للمثليين في نيويورك

نيويورك - (د ب أ)

أعلن عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو، اليوم الاثنين، إلغاء مسيرة الفخر للمثليين، في مدينة نيويورك، المقررة في يونيو المقبل وذلك للمرة الأولى في تاريخها الذي يعود إلى نصف قرن بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال دي بلاسيو في المؤتمر الصحفي اليومي: "هذا العام هو الذكرى الخمسون لاستعراض الفخر وهو أمر مهم للغاية."

وأضاف: "هذه المسيرة جزء مهم من الحياة في هذه المدينة، ولكن هذا العام على وجه الخصوص سيكون شيئًا تاريخياً."

وانطلقت مسيرة الفخر الأولى قبل 50 عامًا بمثابة ذكرى انتفاضة المثليين التي أشعلتها حملة للشرطة في حانة ستونوول بشارع كريستوفر ضد المثليين في عام 1969 ما أثار حركة حقوق المثليين الحديثة.

واجتذبت مسيرة العام الماضي في الذكرى الخمسين لتمرد المثليين ما يقدر بنحو 5 ملايين شخص إلى شوارع مانهاتن.

وأعلن دي بلاسيو عن إلغاء جميع التجمعات والمناسبات الكبيرة في يونيو، والتي تشمل أيضًا استعراضات يوم بورتوريكو واحتفالات إسرائيل.

قال العمدة: "عندما يتجمع الآلاف والآلاف من الناس في مكان واحد، بالطبع فإن ذلك يتعارض مع كل ما نحاول القيام به فيما يتعلق بالتباعد الاجتماعي والبقاء في البيوت".

يذكر أن نيويورك هي بؤرة انتشار الفيروس الفتاك.