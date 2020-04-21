ترامب: هناك 72 اختبارًا على عقاقير وأدوية مضادة لكورونا

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن هناك 72 اختبارا على عقاقير وأدوية لمواجهة وباء كورونا المستجد، واصفًا بعضها بـ"الواعدة".

وقال ترامب، خلال مؤتمر خلية الأزمة في البيت الأبيض، مساء الاثنين، لكشف مستجدات كورونا، إن شركة "جونسون أند جونسون" متقدمة في إجراء اللقاحات.

وتابع الرئيس الأمريكي: "أن الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، سهلت إجراء اختبارات كورونا"، كما أوضحت شبكة "العربية".