بعد انهيار الأسعار.. مئات الشركات النفطية الأمريكية على شفا الإفلاس

كتب - محمد عطايا:

تواجه صناعة النفط الأمريكية أسوأ يوم لها، بعد الهبوط الحاد لأسعار العقود الآجلة للخام لشهر مايو، بتسجيل ناقص ٣٧ دولار للبرميل، في مشهد وصفته شبكة "سي إن إن" بسيناريو "يوم القيامة".

تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد، في انخفاض الطلب على النفط بسرعة كبيرة لدرجة جعلت الأسعار تتهاوى.

تحول الخام الأمريكي لشهر مايو إلى سلبي يوم الاثنين، وهو أمر لم يحدث قط منذ بدء تداول عقود النفط الآجلة في بورصة "نايمكس" في عام 1983.

ولا يزال تداول الخام الأمريكي تسليم يونيو أعلى من 20 دولارًا للبرميل، ولكن ذلك أيضًا -وفقًا لسي إن إن- أمر كارثي.

قال أرتام أبراموف، رئيس أبحاث النفط الصخري في مؤسسة ريستاد إنرجي إن "الوصول إلى سعر 30 دولارًا أمر سييء للغاية، ولكن بمجرد أن تصل إلى 20 دولارًا أو حتى 10 دولارات، يصبح كابوسًا كاملاً".

أوضحت الشبكة الأمريكية، أن العديد من شركات النفط الأمريكية، مديونة بالكثير وبالتالي لن يتمكن البعض منها من النجاة نتيجة لذلك الانكماش التاريخي في أسعار النفط الأمريكية.

في بيئة نفطية بقيمة 20 دولارًا للبرميل، ستعلن 533 شركة للتنقيب عن النفط الأمريكي إفلاسها بحلول نهاية عام 2021، وفقًا لما ذكره الخبير في مؤسسة "ريستاد إنيرجي"، الذي أوضح أنه عند 10 دولارات، سيكون هناك أكثر من 1100 شركة ستعلن إفلاسها.

وقال رايان فيتزموريس، خبير استراتيجي الطاقة في مؤسسة "رابوبانك"، إن العديد من شركات النفط العاملة في السوق الأمريكي لن تنجو من هذا الانكماش الاقتصادي.

​