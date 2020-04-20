الأرجنتين تسدد نصف أجور عمال القطاع الخاص

بيونس أيرس - (د ب أ)

نشرت الجريدة الرسمية في الأرجنتين، مرسومًا رسميًا يعلن قيام الحكومة بدفع نصف أجور عمال القطاع الخاص في الشركات التي تضررت فيها أجور عمالها منذ بدء إجراءات الحجر الصحي في مختلف أنحاء البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن وزير الإنتاج الأرجنتيني ماتياس كالفاس قوله، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن الحكومة ستتحمل ما يعادل ثلثي الحد الأدنى لأجور العمال أو ما يعادل 33 ألف بيزو شهريا. في الوقت نفسه فإنه تم إعفاء الشركات الخاصة من سداد ما يصل إلى 95% من حصتها من الاشتراك الشهري للعمال في التأمين الاجتماعي.

وقال كالفاس إن 420 ألف شركة تقدمت بالفعل بطلبات الحصول على الدعم المالي لأجور عمالها من الحكومة.

في الوقت نفسه، قررت الحكومة زيادة إعانة البطالة من 6000 بيزو شهريًا كحد أدنى إلى 10 آلاف بيزو شهريًا.

كما قررت الحكومة منح أصحاب المشروعات متناهية الصغر قروضا بدون فوائد بحد أقصى 150 ألف بيزو لكل مشروع.